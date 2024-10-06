Осинькин — о битве агентских кланов в «Крыльях»: я Андреева два года не видел

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин отреагировал на информацию, что слухи о его возможном уходе из клуба могут быть связаны с борьбой между агентами Павлом Андреевым и Германом Ткаченко.

«Андреева там нет, а вы всё ещё видите его где-то там. Я ни разу его там не видел за два года», — приводит слова Осинькина «РБ Спорт».

Ранее стало известно о том, что «Крылья Советов» планируют объявить о назначении Сергея Игнашевича главным тренером команды в понедельник, 7 октября. Договорённости достигнуты. Об этом «Чемпионату» рассказал источник, знакомый с ситуацией. На посту главного тренера «Крыльев» Сергей Игнашевич сменит Игоря Осинькина, который возглавляет клуб с 2020 года.