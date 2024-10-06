«Краснодар» — «Химки»: Кордоба оформил дубль на 73-й минуте
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В эти минуты проходит матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Краснодар» и «Химки». Игра идёт на стадионе «Краснодар» в Краснодаре. В качестве главного арбитра выступает Сергей Цыганок из Владивостока. Матч начался в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре 3:0.
МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
4 : 0
Химки
Химки
1:0 Кордоба – 41' 2:0 Батчи – 55' 3:0 Кордоба – 73' 4:0 Кастаньо – 89'
На 41-й минуте отличился нападающий «Краснодара» Джон Кордоба с передачи Сергея Петрова. На 55-й минуте Жоау Батчи удвоил преимущество «быков». На 73-й минуте Кордоба оформил дубль.
На данный момент «Краснодар» имеет в своём активе 24 очка и располагается на третьем месте в турнирной таблице. Подмосковные «Химки» набрали за первые 10 туров восемь очков и находятся на 13-й строчке.
Комментарии
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