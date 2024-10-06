«Краснодар» — «Химки»: Кордоба оформил дубль на 73-й минуте

В эти минуты проходит матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Краснодар» и «Химки». Игра идёт на стадионе «Краснодар» в Краснодаре. В качестве главного арбитра выступает Сергей Цыганок из Владивостока. Матч начался в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре 3:0.

На 41-й минуте отличился нападающий «Краснодара» Джон Кордоба с передачи Сергея Петрова. На 55-й минуте Жоау Батчи удвоил преимущество «быков». На 73-й минуте Кордоба оформил дубль.

На данный момент «Краснодар» имеет в своём активе 24 очка и располагается на третьем месте в турнирной таблице. Подмосковные «Химки» набрали за первые 10 туров восемь очков и находятся на 13-й строчке.