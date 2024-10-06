ЦСКА вырвал победу у московского «Динамо» в матче 11-го тура РПЛ

Завершился матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались московское «Динамо» и ЦСКА. Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. ЦСКА одержал победу со счётом 2:1.

На 17-й минуте счёт в матче открыл нападающий ЦСКА Аббосбек Файзуллаев. На 55-й минуте ответный мяч «Динамо» забил полузащитник Хорхе Карраскаль. На 89-й минуте форвард Тамерлан Мусаев принёс победу армейцам.

«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 20 очков за 11 матчей. ЦСКА заработал также 20 очков и располагается на четвёртой строчке. На первом месте находится московский «Локомотив», у которого 27 очков за 11 игр.