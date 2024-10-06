«Арис» без Кокорина в составе одержал победу над «Омонией» в чемпионате Кипра

Завершился матч 6-го тура высшего дивизиона Кипра, в котором встречались «Арис», за который выступает известный российский нападающий Александр Кокорин, и «Омония». Команды играли в Лимасоле. Встреча закончилась победой хозяев. Итоговый счёт – 2:0.

Главным героем встречи стал нападающий хозяев Георгий Квилитая. Грузинский нападающий записал на свой счёт два забитых мяча.

Отметим, что Александр Кокорин пропустил сегодняшний матч. Он не попал в заявку команды. Ранее сообщалось, что у россиянина травма задней мышцы бедра.

После шести матчей «Арис» располагается на первой строчке чемпионата Кипра, набрав 14 очков. «Омония» занимает третье место, заработав 12 очков после аналогичного количества игр.