«Арис» без Кокорина в составе одержал победу над «Омонией» в чемпионате Кипра
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Завершился матч 6-го тура высшего дивизиона Кипра, в котором встречались «Арис», за который выступает известный российский нападающий Александр Кокорин, и «Омония». Команды играли в Лимасоле. Встреча закончилась победой хозяев. Итоговый счёт – 2:0.
Кипр — Первый дивизион . 6-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Арис
Лимасол
Окончен
2 : 0
Омония
Никосия
1:0 Квилитая – 25' 2:0 Квилитая – 54'
Удаления: Яго – 88' / нет
Главным героем встречи стал нападающий хозяев Георгий Квилитая. Грузинский нападающий записал на свой счёт два забитых мяча.
Отметим, что Александр Кокорин пропустил сегодняшний матч. Он не попал в заявку команды. Ранее сообщалось, что у россиянина травма задней мышцы бедра.
После шести матчей «Арис» располагается на первой строчке чемпионата Кипра, набрав 14 очков. «Омония» занимает третье место, заработав 12 очков после аналогичного количества игр.
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