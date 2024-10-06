Результаты матчей 11-го тура РПЛ, турнирная таблица

Завершился 11-й тур Российской Премьер-Лиги. Представляем вашему вниманию результаты минувшего тура.
5 октября, суббота:
«Акрон» — «Пари Нижний Новгород» — 2:2;
«Зенит» — «Оренбург» — 1:0;
«Рубин» — «Ахмат» — 2:0;
«Спартак» — «Ростов» — 3:0.
6 октября, воскресенье:
«Факел» — «Динамо» Махачкала — 1:1;
«Локомотив» — «Крылья Советов» — 1:0;
«Краснодар» — «Химки» — 4:0;
«Динамо» Москва — ЦСКА — 1:2.
После 11 туров чемпионата России первое место с 27 очками занимает «Краснодар». На второй строчке располагается «Локомотив» (27). Замыкает тройку лидеров «Зенит», заработавший 26 очков. В зоне вылета находятся «Оренбург» (7) и «Ахмат» (6).