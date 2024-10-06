Результаты матчей 11-го тура РПЛ, турнирная таблица

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Завершился 11-й тур Российской Премьер-Лиги. Представляем вашему вниманию результаты минувшего тура.

5 октября, суббота:

«Акрон» — «Пари Нижний Новгород» — 2:2;

«Зенит» — «Оренбург» — 1:0;

«Рубин» — «Ахмат» — 2:0;

«Спартак» — «Ростов» — 3:0.

6 октября, воскресенье:

«Факел» — «Динамо» Махачкала — 1:1;

«Локомотив» — «Крылья Советов» — 1:0;

«Краснодар» — «Химки» — 4:0;

«Динамо» Москва — ЦСКА — 1:2.

После 11 туров чемпионата России первое место с 27 очками занимает «Краснодар». На второй строчке располагается «Локомотив» (27). Замыкает тройку лидеров «Зенит», заработавший 26 очков. В зоне вылета находятся «Оренбург» (7) и «Ахмат» (6).