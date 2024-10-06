«Краснодар» разгромил «Химки» и вернулся на первое место в РПЛ

Завершился матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Краснодар» и «Химки». Игра прошла на стадионе «Краснодар» в Краснодаре. В качестве главного арбитра выступил Сергей Цыганок из Владивостока. «Краснодар» разгромил соперника со счётом 4:0.

На 41-й минуте отличился нападающий «Краснодара» Джон Кордоба с передачи Сергея Петрова. На 55-й минуте Жоау Батчи удвоил преимущество «быков». На 73-й минуте Кордоба оформил дубль. На 89-й минуте забил полузащитник «Краснодара» Кевин Кастаньо.

После этой победы «Краснодар» набрал 27 очков. Подопечные Мурада Мусаева занимают первое место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» с восемью очками идут 13-ми.