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Краснодар — Химки, результат матча 11-го тура РПЛ, счёт — 4:0, 6 октября 2024 года

«Краснодар» разгромил «Химки» и вернулся на первое место в РПЛ
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Завершился матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Краснодар» и «Химки». Игра прошла на стадионе «Краснодар» в Краснодаре. В качестве главного арбитра выступил Сергей Цыганок из Владивостока. «Краснодар» разгромил соперника со счётом 4:0.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
4 : 0
Химки
Химки
1:0 Кордоба – 41'     2:0 Батчи – 55'     3:0 Кордоба – 73'     4:0 Кастаньо – 89'    

На 41-й минуте отличился нападающий «Краснодара» Джон Кордоба с передачи Сергея Петрова. На 55-й минуте Жоау Батчи удвоил преимущество «быков». На 73-й минуте Кордоба оформил дубль. На 89-й минуте забил полузащитник «Краснодара» Кевин Кастаньо.

После этой победы «Краснодар» набрал 27 очков. Подопечные Мурада Мусаева занимают первое место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» с восемью очками идут 13-ми.

Турнирная таблица РПЛ
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