Глава РПЛ Алаев оценил трансфер Миралема Пьянича в ЦСКА

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев прокомментировал переход полузащитника Миралема Пьянича в ЦСКА.

«Пьянич — футболист с мировым именем. Понятно, что он играл в других клубах последние два года, не топовых, но мастерство при нём. Сегодня он его показал, изменил концовку, мастерство при нём — это хорошо для лиги.

Я занимался организацией матча с Боснией, когда Пьянич сказал свои слова. Но если его позиция изменилась, это хорошо. Я тогда его слова даже не запомнил. Все мы иногда ошибаемся в формулировках. Конечно, его слова тогда повлияли. Но он уже извинился», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.