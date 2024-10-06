«Монца» сыграла вничью с «Ромой» в матче 7-го тура Серии А
Поделиться
Завершился матч 7-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались «Монца» и «Рома». Игра проходила на стадионе «Ю-Пауэр» в Монце. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Федерико Ла Пенной. Команды сыграли вничью со счётом 1:1.
Италия — Серия А . 7-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Монца
Монца
Окончен
1 : 1
Рома
Рим
0:1 Довбик – 61' 1:1 Карвалью – 70'
На 61-й минуте нападающий «Ромы» Артём Довбик открыл счёт в матче. Ответный мяч «Монцы» на 70-й минуте забил Дани Карвалью.
После семи сыгранных матчей «Монца» располагается на предпоследней, 19-й строчке в турнирной таблице Серии А, набрав четыре очка. «Рома» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 10 очков. Возглавляет таблицу «Наполи», у которого 16 очков.
Комментарии
- 6 октября 2024
-
22:01
-
22:00
-
21:58
-
21:55
-
21:54
-
21:48
-
21:47
-
21:47
-
21:43
-
21:37
-
21:37
-
21:36
-
21:35
-
21:34
-
21:34
-
21:32
-
21:31
-
21:28
-
21:27
-
21:20
-
21:19
-
21:16
-
21:15
-
21:15
-
21:13
-
21:12
-
21:09
-
21:08
-
21:07
-
21:05
-
21:04
-
21:02
-
21:00
-
21:00
-
20:56