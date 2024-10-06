«Монца» сыграла вничью с «Ромой» в матче 7-го тура Серии А

Завершился матч 7-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались «Монца» и «Рома». Игра проходила на стадионе «Ю-Пауэр» в Монце. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Федерико Ла Пенной. Команды сыграли вничью со счётом 1:1.

На 61-й минуте нападающий «Ромы» Артём Довбик открыл счёт в матче. Ответный мяч «Монцы» на 70-й минуте забил Дани Карвалью.

После семи сыгранных матчей «Монца» располагается на предпоследней, 19-й строчке в турнирной таблице Серии А, набрав четыре очка. «Рома» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 10 очков. Возглавляет таблицу «Наполи», у которого 16 очков.