Президент РПЛ Алаев назвал Галактионова лучшим тренером первой трети сезона

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев назвал лучшего тренера первой трети сезона. Таковым функционер считает Михаила Галактионова, который возглавляет московский «Локомотив».

«Лучший тренер первой трети — Галактионов. «Локомотиву» эксперты предрекали другие перспективы. Но приятно, что команда из молодых россиян с российским тренером наверху», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После 11 туров чемпионата России первое место с 27 очками занимает «Краснодар». На второй строчке расположился «Локомотив» (27). Замыкает тройку лидеров «Зенит», заработавший 26 очков.