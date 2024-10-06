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Президент РПЛ Алаев назвал Галактионова лучшим тренером первой трети сезона

Президент РПЛ Алаев назвал Галактионова лучшим тренером первой трети сезона
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Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев назвал лучшего тренера первой трети сезона. Таковым функционер считает Михаила Галактионова, который возглавляет московский «Локомотив».

«Лучший тренер первой трети — Галактионов. «Локомотиву» эксперты предрекали другие перспективы. Но приятно, что команда из молодых россиян с российским тренером наверху», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После 11 туров чемпионата России первое место с 27 очками занимает «Краснодар». На второй строчке расположился «Локомотив» (27). Замыкает тройку лидеров «Зенит», заработавший 26 очков.

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