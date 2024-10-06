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Президент РПЛ Алаев: Батраков напоминает мне Головина — он умница

Президент РПЛ Алаев: Батраков напоминает мне Головина — он умница
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Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказался по поводу полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

«Батраков напоминает мне Головина. Он умница, но главное, чтобы чуть поменьше о нём говорили. У него отличные качества», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В нынешнем сезоне Батраков сыграл за клуб 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился семью голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего футболиста составляет € 5 млн.

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