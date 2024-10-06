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Глава РПЛ Алаев не считает «Зенит» безоговорочным фаворитом

Глава РПЛ Алаев не считает «Зенит» безоговорочным фаворитом
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Президент РПЛ Александр Алаев считает «Зенит» одним из фаворитов в текущем сезоне турнира, но не безоговорочным.

«Я вижу предпосылки для смены чемпиона в этом сезоне. 11 туров. Казалось, что «Зенит» безоговорочный фаворит, но сейчас он один из. Борьба будет до последнего тура. Везде конкуренция огромная», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков после 11 матчей. На второй строчке расположился «Локомотив», у которого также 27 очков при таком же количестве игр. «Зенит» замыкает тройку лидеров, набрав 26 очков после 11 матчей.

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