Глава РПЛ Алаев не считает результаты ВЦИОМ индикатором популярности футбола

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев прокомментировал данные опроса ВЦИОМ, согласно которым в стране снизилась доля жителей, интересующихся футболом.

«Я читал опрос ВЦИОМ. Это авторитетная организация. Наверное, 1600 респондентов достаточно, чтобы делать исследование, кто готов 15 минут ответить на вопросы. Но это точно не самый главный индикатор популярности футбола. Для меня посещаемость, спонсоры, количество занимающихся футболом — важнее», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Из опроса ВЦИОМ следует, что доля равнодушных к футболу россиян с 2005 по 2024 год увеличилась с 43% до 77%. По данным источника, количество постоянных футбольных болельщиков снизилось в пять раз (с 19% до 4%), а интересующихся футболом время от времени — с 34% до 18%. Также отмечается, что в 2009 году на вопрос об интересном и симпатичном с точки зрения профессиональных и личностных качеств футболисте могли ответить 47% респондентов, а сегодня эта доля составляет только 17%.