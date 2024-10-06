Ротенберг заряжал на поле, Осинькин прощался с командой, Смешарики гуляли у стадиона. Фото

6 октября в Москве на стадионе «РЖД Арена» состоялся матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Локомотив» принимал самарские «Крылья Советов». Игра завершилась победой хозяев с минимальным счётом 1:0.

Единственный гол был забит на 75-й минуте, отличился нападающий Тимур Сулейманов.

Лучшие фото с матча «Локомотив» — «Крылья Советов» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

На данный момент «Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 27 очков за 11 матчей. «Крылья Советов» заработали 11 очков и располагаются на 10-й строчке.