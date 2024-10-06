«Сочи» разгромил «Чайку» со счётом 5:0 в матче Первой лиги
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Завершился матч 13-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Сочи» и «Чайка». Игра проходила на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступил Николай Волошин из Смоленска. «Сочи» разгромил соперника со счётом 5:0.
Россия — Мелбет Первая лига . 13-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
5 : 0
Чайка
Песчанокопское
1:0 Писарский – 6' 2:0 Крамарич – 38' 3:0 Мелёшин – 79' 4:0 Магаль – 82' 5:0 Кравцов – 84'
На шестой минуте открыл счёт в матче нападающий «Сочи» Владимир Писарский. На 38-й минуте удвоил преимущество «Сочи» нападающий Мартин Крамарич. На 79-й минуте довёл счёт до разгромного Павел Мелёшин. На 82-й минуте отметился голом футболист «Сочи» Руслан Магаль. Ещё через две минуты забил полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов.
После этой победы «Сочи» набрал 20 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги. «Чайка» с 17 очками идёт восьмой.
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