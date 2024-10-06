Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Сочи» разгромил «Чайку» со счётом 5:0 в матче Первой лиги

«Сочи» разгромил «Чайку» со счётом 5:0 в матче Первой лиги
Комментарии

Завершился матч 13-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Сочи» и «Чайка». Игра проходила на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступил Николай Волошин из Смоленска. «Сочи» разгромил соперника со счётом 5:0.

Россия — Мелбет Первая лига . 13-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
5 : 0
Чайка
Песчанокопское
1:0 Писарский – 6'     2:0 Крамарич – 38'     3:0 Мелёшин – 79'     4:0 Магаль – 82'     5:0 Кравцов – 84'    

На шестой минуте открыл счёт в матче нападающий «Сочи» Владимир Писарский. На 38-й минуте удвоил преимущество «Сочи» нападающий Мартин Крамарич. На 79-й минуте довёл счёт до разгромного Павел Мелёшин. На 82-й минуте отметился голом футболист «Сочи» Руслан Магаль. Ещё через две минуты забил полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов.

После этой победы «Сочи» набрал 20 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги. «Чайка» с 17 очками идёт восьмой.

Турнирная таблица Первой лиги
Материалы по теме
«Алания» одержала победу над «Черноморцем» в матче 13-го тура Первой лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android