«Сочи» разгромил «Чайку» со счётом 5:0 в матче Первой лиги

Завершился матч 13-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Сочи» и «Чайка». Игра проходила на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступил Николай Волошин из Смоленска. «Сочи» разгромил соперника со счётом 5:0.

На шестой минуте открыл счёт в матче нападающий «Сочи» Владимир Писарский. На 38-й минуте удвоил преимущество «Сочи» нападающий Мартин Крамарич. На 79-й минуте довёл счёт до разгромного Павел Мелёшин. На 82-й минуте отметился голом футболист «Сочи» Руслан Магаль. Ещё через две минуты забил полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов.

После этой победы «Сочи» набрал 20 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги. «Чайка» с 17 очками идёт восьмой.