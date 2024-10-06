Глава РПЛ Алаев: кто заказал исследование ВЦИОМ и зачем? Футбол — вид спорта номер один

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказался об исследовании ВЦИОМ про футбол.

«Кто заказал это исследование? Зачем? Непонятно. Футбол точно вид спорта номер один», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Из опроса ВЦИОМ следует, что доля равнодушных к футболу россиян с 2005 по 2024 год увеличилась с 43% до 77%. По данным источника, количество постоянных футбольных болельщиков снизилось в пять раз (с 19% до 4%), а интересующихся футболом время от времени — с 34% до 18%. Также отмечается, что в 2009 году на вопрос об интересном и симпатичном с точки зрения профессиональных и личностных качеств футболисте могли ответить 47% респондентов, а сегодня эта доля составляет только 17%.