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Гафин: «Динамо» находится в проблемной зоне

Гафин: «Динамо» находится в проблемной зоне
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Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался по поводу текущей обстановки в столичном клубе.

«Можно констатировать, что наша команда находится в проблемной зоне. Будем ориентировать наш тренерский штаб на то, чтобы во время паузы на сборные мы идентифицировали и решили наши игровые проблемы», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

После 11 сыгранных матчей московское «Динамо» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, набрав 20 очков. В следующем туре подопечные Марцела Лички встретятся с казанским «Рубином». Матч состоится 20 октября, начало — в 19:00 мск.

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