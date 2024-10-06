Глава «Динамо» Гафин назвал авантюрным футболом первый тайм в матче с ЦСКА

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал результат матча 11-го тура с ЦСКА (1:2).

«Проиграли игру. Первый тайм катастрофический. Был авантюрный футбол, из-за которого должны были уходить с крупным счётом. Во втором тайме выравнивали игру, но опять пропустили в конце матча», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

На 17-й минуте счёт в матче открыл нападающий ЦСКА Аббосбек Файзуллаев. На 55-й минуте ответный мяч «Динамо» забил полузащитник Хорхе Карраскаль. На 89-й минуте форвард ЦСКА Тамерлан Мусаев принёс победу своей команде — 2:1.