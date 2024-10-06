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Глава «Динамо» Гафин назвал авантюрным футболом первый тайм в матче с ЦСКА

Глава «Динамо» Гафин назвал авантюрным футболом первый тайм в матче с ЦСКА
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Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал результат матча 11-го тура с ЦСКА (1:2).

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Файзуллаев – 17'     1:1 Карраскаль – 55'     1:2 Мусаев – 89'    

«Проиграли игру. Первый тайм катастрофический. Был авантюрный футбол, из-за которого должны были уходить с крупным счётом. Во втором тайме выравнивали игру, но опять пропустили в конце матча», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

На 17-й минуте счёт в матче открыл нападающий ЦСКА Аббосбек Файзуллаев. На 55-й минуте ответный мяч «Динамо» забил полузащитник Хорхе Карраскаль. На 89-й минуте форвард ЦСКА Тамерлан Мусаев принёс победу своей команде — 2:1.

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