Гендиректор «Динамо» Пивоваров прокомментировал поражение в матче с ЦСКА

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал поражение в дерби со столичным ЦСКА в 11-м туре Российской Премьер-Лиги. Встреча состоялась сегодня, 6 октября. Она завершилась со счётом 2:1 в пользу армейцев.

«Оцениваю игру отрицательно. Проиграли заслуженно, в первом тайме могли пропустить гораздо больше. Во втором не удалось забить ещё.

Мы видели, какие в первом тайме были разрывы, зоны. Были ошибки. В настоящий момент мы работаем. Личка — наш главный тренер, в прошлом году был признан лучшим», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.