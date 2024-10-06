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Гендиректор «Динамо» Пивоваров прокомментировал поражение в матче с ЦСКА

Гендиректор «Динамо» Пивоваров прокомментировал поражение в матче с ЦСКА
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Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал поражение в дерби со столичным ЦСКА в 11-м туре Российской Премьер-Лиги. Встреча состоялась сегодня, 6 октября. Она завершилась со счётом 2:1 в пользу армейцев.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Файзуллаев – 17'     1:1 Карраскаль – 55'     1:2 Мусаев – 89'    

«Оцениваю игру отрицательно. Проиграли заслуженно, в первом тайме могли пропустить гораздо больше. Во втором не удалось забить ещё.

Мы видели, какие в первом тайме были разрывы, зоны. Были ошибки. В настоящий момент мы работаем. Личка — наш главный тренер, в прошлом году был признан лучшим», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

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