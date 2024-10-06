«Балтика» дома не смогла обыграть «Нефтехимик» в матче 13-го тура Первой лиги

Завершился матч 13-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Балтика» и «Нефтехимик». Игра проходила на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Силантьев из Самары. Итоговый результат — 0:0.

Команды не смогли друг другу забить. В матче было показано две жёлтые карточки.

«Балтика» занимает четвёртое место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 21 очко за 13 матчей. «Нефтехимик» располагается на девятой строчке, заработав 17 очков.

В следующем туре «Балтика» в гостях сыграет с владикавказской «Аланией», а «Нефтехимик» дома пример ярославский «Шинник».