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«Балтика» дома не смогла обыграть «Нефтехимик» в матче 13-го тура Первой лиги

«Балтика» дома не смогла обыграть «Нефтехимик» в матче 13-го тура Первой лиги
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Завершился матч 13-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Балтика» и «Нефтехимик». Игра проходила на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Силантьев из Самары. Итоговый результат — 0:0.

Россия — Мелбет Первая лига . 13-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 0
Нефтехимик
Нижнекамск

Команды не смогли друг другу забить. В матче было показано две жёлтые карточки.

«Балтика» занимает четвёртое место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 21 очко за 13 матчей. «Нефтехимик» располагается на девятой строчке, заработав 17 очков.

В следующем туре «Балтика» в гостях сыграет с владикавказской «Аланией», а «Нефтехимик» дома пример ярославский «Шинник».

Турнирная таблица Первой лиги
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