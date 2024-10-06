Тренер ЦСКА Николич прокомментировал победу в дерби с «Динамо»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич высказался о победе над московским «Динамо» (2:1) в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Мы должны были решать итог игры ещё в первом тайме. Мы всё делали на высоком уровне. Во втором тайме наш соперник забил качественный мяч, игра развернулась, но после наших замен снова вернулся баланс.

Рад за Мусаева, что он отличился. Гуарирапа? У него было много моментов, нужно работать над ударами. У него есть скорость, он вёл борьбу», — сказал Николич в эфире «Матч ТВ».

«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 20 очков за 11 матчей. ЦСКА заработал также 20 очков и располагается на четвёртой строчке.