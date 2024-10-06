Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер ЦСКА Николич прокомментировал победу в дерби с «Динамо»

Тренер ЦСКА Николич прокомментировал победу в дерби с «Динамо»
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Марко Николич высказался о победе над московским «Динамо» (2:1) в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Файзуллаев – 17'     1:1 Карраскаль – 55'     1:2 Мусаев – 89'    

«Мы должны были решать итог игры ещё в первом тайме. Мы всё делали на высоком уровне. Во втором тайме наш соперник забил качественный мяч, игра развернулась, но после наших замен снова вернулся баланс.

Рад за Мусаева, что он отличился. Гуарирапа? У него было много моментов, нужно работать над ударами. У него есть скорость, он вёл борьбу», — сказал Николич в эфире «Матч ТВ».

«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 20 очков за 11 матчей. ЦСКА заработал также 20 очков и располагается на четвёртой строчке.

Материалы по теме
ЦСКА вырвал победу у «Динамо» на последних минутах! Какой яркий день в РПЛ! LIVE
Live
ЦСКА вырвал победу у «Динамо» на последних минутах! Какой яркий день в РПЛ! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android