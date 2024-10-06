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Результаты матчей РПЛ 6 октября

Результаты матчей РПЛ 6 октября
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Сегодня, 6 октября, прошли матчи 11-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей чемпионата России 6 октября:

«Факел» — «Динамо» Махачкала — 1:1;
«Локомотив» — «Крылья Советов» — 1:0;
«Динамо» Москва — ЦСКА — 1:2;
«Краснодар» — «Химки» — 4:0.

Возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 «Краснодар», набравший 27 очков после 11 матчей. На второй строчке располагается московский «Локомотив», заработавший также 27 очков. Третье место с 26 очками занимает санкт-петербургский «Зенит».

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