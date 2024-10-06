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Силкин: если бы ЦСКА реализовал половину своих шансов, счёт с «Динамо» мог быть разгромным

Силкин: если бы ЦСКА реализовал половину своих шансов, счёт с «Динамо» мог быть разгромным
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Бывший главный тренер «Динамо» Москва Сергей Силкин прокомментировал результат матча 11-го тура РПЛ, в котором бело-голубые встречались с ЦСКА (1:2).

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Файзуллаев – 17'     1:1 Карраскаль – 55'     1:2 Мусаев – 89'    

«Поражение «Динамо» закономерно, потому что команда должна была много получить в первом тайме, но у ЦСКА не хватало точности в завершении. Игра вроде выровнялась, «Динамо» забило мяч, а в конце всё равно упустили. Моменты-то не создаются, хоть они считают, что делают это лучше других, но не с теми командами, видимо. Если бы ЦСКА реализовал половину того, что создал, счёт мог быть разгромным.

Что касается положения Лички в команде, то на поле не тренер выходит. Я бы не стал его дёргать в нынешней ситуации. Любой человек может ошибаться, только время расставит всё на свои места. Команда играющая, просто сейчас у неё спад, как будет у многих клубов по ходу сезона. Не вижу ничего страшного, найдут взаимопонимание с игроками, всё встанет на свои места», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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