Силкин: если бы ЦСКА реализовал половину своих шансов, счёт с «Динамо» мог быть разгромным

Бывший главный тренер «Динамо» Москва Сергей Силкин прокомментировал результат матча 11-го тура РПЛ, в котором бело-голубые встречались с ЦСКА (1:2).

«Поражение «Динамо» закономерно, потому что команда должна была много получить в первом тайме, но у ЦСКА не хватало точности в завершении. Игра вроде выровнялась, «Динамо» забило мяч, а в конце всё равно упустили. Моменты-то не создаются, хоть они считают, что делают это лучше других, но не с теми командами, видимо. Если бы ЦСКА реализовал половину того, что создал, счёт мог быть разгромным.

Что касается положения Лички в команде, то на поле не тренер выходит. Я бы не стал его дёргать в нынешней ситуации. Любой человек может ошибаться, только время расставит всё на свои места. Команда играющая, просто сейчас у неё спад, как будет у многих клубов по ходу сезона. Не вижу ничего страшного, найдут взаимопонимание с игроками, всё встанет на свои места», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.