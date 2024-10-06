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«Севилья» обыграла «Бетис» в матче Ла Лиги

«Севилья» обыграла «Бетис» в матче Ла Лиги
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Завершился матч 9-го тура Ла Лиги, в котором встречались «Севилья» и «Бетис». Игра проходила на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступил Хуан Мартинес Мунуэра. «Севилья» одержала победу со счётом 1:0.

Испания — Примера . 9-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Севилья
Севилья
Окончен
1 : 0
Бетис
Севилья
1:0 Лукебакио – 50'    
Удаления: Куасси – 90' / нет

Единственный гол в матче на 50-й минуте забил игрок «Севильи» Доди Лукебакио, реализовав пенальти.

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