«Севилья» обыграла «Бетис» в матче Ла Лиги

Завершился матч 9-го тура Ла Лиги, в котором встречались «Севилья» и «Бетис». Игра проходила на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступил Хуан Мартинес Мунуэра. «Севилья» одержала победу со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 50-й минуте забил игрок «Севильи» Доди Лукебакио, реализовав пенальти.