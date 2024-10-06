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Тюкавин высказался о поражении «Динамо» в матче с ЦСКА

Тюкавин высказался о поражении «Динамо» в матче с ЦСКА
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Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал поражение от ЦСКА со счётом 1:2 в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Файзуллаев – 17'     1:1 Карраскаль – 55'     1:2 Мусаев – 89'    

«Тяжёлый матч, мы плохо его начали. У ЦСКА было много выходов один на один. Думаю, надо было играть в первом тайме так же, как играли во втором.

Не знаю, с чем связано большое количество мячей в концовках. Наверное, стараемся играть больше в атаку», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 20 очков за 11 матчей. ЦСКА заработал также 20 очков и располагается на четвёртой строчке.

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