Тюкавин высказался о поражении «Динамо» в матче с ЦСКА

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал поражение от ЦСКА со счётом 1:2 в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Тяжёлый матч, мы плохо его начали. У ЦСКА было много выходов один на один. Думаю, надо было играть в первом тайме так же, как играли во втором.

Не знаю, с чем связано большое количество мячей в концовках. Наверное, стараемся играть больше в атаку», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 20 очков за 11 матчей. ЦСКА заработал также 20 очков и располагается на четвёртой строчке.