Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Динамо» Личка отреагировал на обидное поражение от ЦСКА

Тренер «Динамо» Личка отреагировал на обидное поражение от ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка после поражения от ЦСКА (1:2) в московском дерби в 11‑м туре РПЛ рассказал об атмосфере в раздевалке команды в перерыве игры.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Файзуллаев – 17'     1:1 Карраскаль – 55'     1:2 Мусаев – 89'    

«Соперник был лучше в первом тайме и должен был забивать нам три мяча. Лунёв нас спасал и держал в игре. На поле была только одна команда.

В перерыве игроки в раздевалке между собой начали жёстко разговаривать до того, как я к ним зашёл. Я почти не говорил, сделал две замены. Потом у нас получилось получше. Я был уверен, что ситуация в моменте с пропущенным мячом не повторится, — сказал Личка в эфире «Матч ТВ».

«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 20 очков за 11 матчей. ЦСКА заработал также 20 очков и располагается на четвёртой строчке.

Материалы по теме
«Это Лионель Мусаев!» Форвард ЦСКА в добавленное время прервал невероятную серию «Динамо»
«Это Лионель Мусаев!» Форвард ЦСКА в добавленное время прервал невероятную серию «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android