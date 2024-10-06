Тренер «Динамо» Личка отреагировал на обидное поражение от ЦСКА

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка после поражения от ЦСКА (1:2) в московском дерби в 11‑м туре РПЛ рассказал об атмосфере в раздевалке команды в перерыве игры.

«Соперник был лучше в первом тайме и должен был забивать нам три мяча. Лунёв нас спасал и держал в игре. На поле была только одна команда.

В перерыве игроки в раздевалке между собой начали жёстко разговаривать до того, как я к ним зашёл. Я почти не говорил, сделал две замены. Потом у нас получилось получше. Я был уверен, что ситуация в моменте с пропущенным мячом не повторится, — сказал Личка в эфире «Матч ТВ».

«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 20 очков за 11 матчей. ЦСКА заработал также 20 очков и располагается на четвёртой строчке.