Тюкавин: пока не знаю, чем будем заниматься в сборной. Хотелось бы сыграть с кем-то

Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался об октябрьском сборе национальной команды России.

«Пока не знаю, чем будем заниматься в сборной. Завтра собрание. Конечно, хотелось бы сыграть с кем-нибудь», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

В 2024 году сборная России провела три товарищеских матча. Российский футбольный союз не будет отменять октябрьский сбор национальной команды России, даже если не будет найден соперник по товарищескому матчу.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.