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Тюкавин: мы все переживаем за Овечкина. Надеюсь, у него получится побить рекорд Гретцки

Тюкавин: мы все переживаем за Овечкина. Надеюсь, у него получится побить рекорд Гретцки
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Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался о болельщике команды и игроке хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине.

«Мы все болеем и переживаем за Овечкина. Надеюсь, у него получится побить рекорд Гретцки. Желаю ему удачи», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Ранее в СМИ появилась информация, что Овечкин стал самым высокооплачиваемым игроком за карьеру в НХЛ с зарплатой в $ 149,2 млн.

До повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в регулярных чемпионатах россиянину (853) осталось забросить 41 шайбу. Новый сезон НХЛ стартовал 4 октября.

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