Круговой: ЦСКА надо было забивать «Динамо» три-четыре уже в первом тайме

Защитник ЦСКА Данил Круговой прокомментировал победу над московским «Динамо» со счётом 2:1 в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Положительные эмоции после победы над «Динамо». Но надо было уже в первом тайме ставить точку и забивать три-четыре. К сожалению, не удалось реализовать стопроцентные моменты. Немного заставили понервничать», — передаёт слова Кругового корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

На данный момент «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 20 очков за 11 матчей. ЦСКА заработал также 20 очков и располагается на четвёртой строчке.