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Круговой: ЦСКА надо было забивать «Динамо» три-четыре уже в первом тайме

Круговой: ЦСКА надо было забивать «Динамо» три-четыре уже в первом тайме
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Защитник ЦСКА Данил Круговой прокомментировал победу над московским «Динамо» со счётом 2:1 в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Файзуллаев – 17'     1:1 Карраскаль – 55'     1:2 Мусаев – 89'    

«Положительные эмоции после победы над «Динамо». Но надо было уже в первом тайме ставить точку и забивать три-четыре. К сожалению, не удалось реализовать стопроцентные моменты. Немного заставили понервничать», — передаёт слова Кругового корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

На данный момент «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 20 очков за 11 матчей. ЦСКА заработал также 20 очков и располагается на четвёртой строчке.

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