Защитник ЦСКА Круговой: ощущается, что Пьянич — большой мастер

Защитник ЦСКА Данил Круговой оценил игровые качества своего нового одноклубника боснийского полузащитника Миралема Пьянича.

«Сто процентов ощущается, что Пьянич — большой мастер, по тренировкам это видно. К моменту, когда он вышел на поле, меня заменили, поэтому не могу сказать, стало с ним проще, но в центре вроде всё наладилось», — передаёт слова Кругового корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

26 сентября ЦСКА объявил о переходе Миралема Пьянича. 34-летний футболист известен по выступлениям за «Рому», «Ювентус», «Барселону» и ряд других европейских клубов. В последнее время он защищал цвета «Шарджи» из ОАЭ. С 2008 года Пьянич выступал за сборную Боснии и Герцеговины.