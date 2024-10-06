Круговой: не знаю, почему у Гуарирапы в ЦСКА не идёт

Защитник ЦСКА Данил Круговой прокомментировал игру своей команды в матче 11-го тура РПЛ с московским «Динамо» (2:1).

«Когда не реализуешь такие возможности, ощущения двоякие: неприятно, но понимаешь, что можешь ещё реализовывать. Хотелось, чтобы в первом тайме был комфортный счёт 2:0 или 3:0.

Честно, не знаю, почему у Гуарирапы не идёт. Когда он третий раз бил, мог покатить Аббосу. Но сейчас это не очень важно, главное, что победили и порадовали болельщиков», — передаёт слова Кругового корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 20 очков за 11 матчей. ЦСКА заработал также 20 очков и располагается на четвёртой строчке.