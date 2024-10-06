Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Круговой: не знаю, почему у Гуарирапы в ЦСКА не идёт

Круговой: не знаю, почему у Гуарирапы в ЦСКА не идёт
Комментарии

Защитник ЦСКА Данил Круговой прокомментировал игру своей команды в матче 11-го тура РПЛ с московским «Динамо» (2:1).

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Файзуллаев – 17'     1:1 Карраскаль – 55'     1:2 Мусаев – 89'    

«Когда не реализуешь такие возможности, ощущения двоякие: неприятно, но понимаешь, что можешь ещё реализовывать. Хотелось, чтобы в первом тайме был комфортный счёт 2:0 или 3:0.

Честно, не знаю, почему у Гуарирапы не идёт. Когда он третий раз бил, мог покатить Аббосу. Но сейчас это не очень важно, главное, что победили и порадовали болельщиков», — передаёт слова Кругового корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 20 очков за 11 матчей. ЦСКА заработал также 20 очков и располагается на четвёртой строчке.

Материалы по теме
«Это Лионель Мусаев!» Форвард ЦСКА в добавленное время прервал невероятную серию «Динамо»
«Это Лионель Мусаев!» Форвард ЦСКА в добавленное время прервал невероятную серию «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android