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Круговой: очень рад, что Мусаев принёс ЦСКА победный гол в матче с «Динамо»

Круговой: очень рад, что Мусаев принёс ЦСКА победный гол в матче с «Динамо»
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Защитник московского ЦСКА Данил Круговой поделился впечатлениями от матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (2:1).

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Файзуллаев – 17'     1:1 Карраскаль – 55'     1:2 Мусаев – 89'    

«Очень рад за Мусаева, потому что он очень хотел забить — в последних матчах у него с реализацией было не очень. Рад, что он принёс победный гол команде», — передаёт слова Кругового корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

На данный момент «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 20 очков за 11 матчей. ЦСКА заработал также 20 очков и располагается на четвёртой строчке. В следующем туре «Динамо» встретится с казанским «Рубином» (20 октября), а ЦСКА — с махачкалинским «Динамо» (19 октября).

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