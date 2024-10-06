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Гендиректор ЦСКА Бабаев: Чалов доволен переходом в ПАОК, его мечта осуществилась

Гендиректор ЦСКА Бабаев: Чалов доволен переходом в ПАОК, его мечта осуществилась
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Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал переход нападающего Фёдора Чалова в греческий ПАОК.

«Я общался с Чаловым. Он доволен, его мечта осуществилась. Мы желаем ему удачи, всё абсолютно нормально. Если он захочет вернуться, думаю, вернётся.

Чалов мог бы уйти бесплатно, либо мы могли получить определённую сумму. Конечно, хотелось бы больше, не пришлось выбирать из двух зол», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, Фёдор Чалов является воспитанником московского ЦСКА. В минувшее трансферное окно российский форвард перешёл в греческий ПАОК.

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