Сегодня, 6 октября, прошли матчи 13-го тура Первой лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей Первой лиги 6 октября:

«Шинник» — «Енисей» — 2:0;

«Алания» — «Черноморец — 2:0;

«Сочи» — «Чайка» — 5:0;

«Балтика» — «Нефтехимик» — 0:0.

Возглавляет турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 тульский «Арсенал», набравший 25 очков после 13 матчей. На второй строчке располагается московское «Торпедо», заработавшее 23 очка. Третье место с 22 очками занимает екатеринбургский «Урал». В зоне вылета находятся «Алания» (14), «Уфа» (11) и «Тюмень» (6).