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Кисляк: перед матчем с «Динамо» было волнение, но на поле всё забылось

Кисляк: перед матчем с «Динамо» было волнение, но на поле всё забылось
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Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк прокомментировал победу над «Динамо» со счётом 2:1 в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Файзуллаев – 17'     1:1 Карраскаль – 55'     1:2 Мусаев – 89'    

«На поле сегодня увидели битву. Наша команда сегодня была заряжена. Должны были решать вопросы в первом тайме, но получилась нервная концовочка. Слава богу, что победили. После первого тайма было чувство недосказанности, но мы старались забить. Пропустили ненужный гол со стандарта, но сумели реабилитироваться.

Конечно, я думал о матче и было небольшое волнение. Но вышел на поле, и всё забылось. Хотел принести как можно большую пользу команде. Это особенный матч и особенный день», — передаёт слова Кисляка корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

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