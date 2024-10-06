Кисляк: перед матчем с «Динамо» было волнение, но на поле всё забылось

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк прокомментировал победу над «Динамо» со счётом 2:1 в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги.

«На поле сегодня увидели битву. Наша команда сегодня была заряжена. Должны были решать вопросы в первом тайме, но получилась нервная концовочка. Слава богу, что победили. После первого тайма было чувство недосказанности, но мы старались забить. Пропустили ненужный гол со стандарта, но сумели реабилитироваться.

Конечно, я думал о матче и было небольшое волнение. Но вышел на поле, и всё забылось. Хотел принести как можно большую пользу команде. Это особенный матч и особенный день», — передаёт слова Кисляка корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.