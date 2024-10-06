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Полузащитник ЦСКА Кисляк: Гуарирапа ещё проявит себя и забьёт

Полузащитник ЦСКА Кисляк: Гуарирапа ещё проявит себя и забьёт
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Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк поделился мнением о своём одноклубнике Сауле Гуарирапе. Нападающий после перехода в стан армейцев в минувшее трансферное окно так и не отметился дебютным голом за клуб.

— Думаю, отсутствие забитых мячей давило бы на любого футболиста, особенно на нападающего. Но слава богу, что мы выиграли. Думаю, Гуарирапа ещё проявит себя и забьёт.

— Не кажется, что он жадничает?
— Это нападающий. Все нападающие немного жадничают, потому что они должны забивать. Я его за это не осуждаю. Он так оценивал обстановку и так решил, — передаёт слова Кисляка корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

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