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Гендиректор ЦСКА Бабаев: если Пьянич кого-то задел, готов извиниться — передам вашу досаду

Гендиректор ЦСКА Бабаев: если Пьянич кого-то задел, готов извиниться — передам вашу досаду
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Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев высказался по поводу высказываний полузащитника армейцев Миралема Пьянича.

«Пьянич дословно сказал то, что сказал. Если он кого-то задел своими словами, готов извиниться. Наверное, те, кого это задело, нашлись. Может быть, вы обиделись? Я передам ему вашу досаду по этому поводу», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

26 сентября ЦСКА объявил о переходе Миралема Пьянича. 34-летний футболист известен по выступлениям за «Рому», «Ювентус», «Барселону» и ряд других европейских клубов. В последнее время он защищал цвета «Шарджи» из ОАЭ. С 2008 года Пьянич выступал за сборную Боснии и Герцеговины.

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