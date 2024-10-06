Гендиректор ЦСКА Бабаев: если Пьянич кого-то задел, готов извиниться — передам вашу досаду

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев высказался по поводу высказываний полузащитника армейцев Миралема Пьянича.

«Пьянич дословно сказал то, что сказал. Если он кого-то задел своими словами, готов извиниться. Наверное, те, кого это задело, нашлись. Может быть, вы обиделись? Я передам ему вашу досаду по этому поводу», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

26 сентября ЦСКА объявил о переходе Миралема Пьянича. 34-летний футболист известен по выступлениям за «Рому», «Ювентус», «Барселону» и ряд других европейских клубов. В последнее время он защищал цвета «Шарджи» из ОАЭ. С 2008 года Пьянич выступал за сборную Боснии и Герцеговины.