Роман Бабаев ответил, испортились ли отношения ЦСКА с «Зенитом» после перехода Кругового

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что после перехода в армейский клуб защитника Данила Кругового отношения с его бывшим клубом «Зенитом» не испортились.

«Отношения с «Зенитом» не испортились. Не было попытки кого-то обмануть, обокрасть. Мы пытались договориться, чтобы Даня перешёл зимой, но, увы, не удалось. Однако отношения между клубами нормальные», — передаёт слова Кругового корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

ЦСКА зимой этого года договорился с Круговым о переходе в клуб на правах свободного агента летом. После этого «Зенит» отправил игрока во вторую команду до конца сезона.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.