Зделар боролся с Тюкавиным и Фоминым, Николич жал руку Безбородову. Фото с дерби

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6 октября в Москве на стадионе «ВТБ Арена» состоялся матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Динамо» принимало ЦСКА. Игра завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Счёт в матче был открыт на 17-й минуте, отличился нападающий ЦСКА Аббосбек Файзуллаев. На 55-й минуте ответный мяч «Динамо» забил полузащитник Хорхе Карраскаль. На 89-й минуте форвард Тамерлан Мусаев принёс победу армейцам.

Лучшие фото с матча «Динамо» — ЦСКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Обе команды имеют в своём активе по 20 очков после 11 туров. ЦСКА располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы, «Динамо» — на пятой, уступая по разнице мячей.