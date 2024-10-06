Гендиректор ЦСКА Бабаев ответил, кем принималось решение уволить Федотова

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев высказался по поводу решения руководства армейцев уволить Владимира Федотова с поста главного тренера клуба.

— Кем принималось решение уволить Федотова?

— Это совместное решение, которое обсуждалось. Не было никаких коалиций. Всё было максимально прозрачно и честно. Руководствовались исключительно одной целью и логическим заключением — изменения должны пойти на пользу команде. Мы посчитали, что на тот момент для команды так будет полезнее. Чтобы добиваться результата, было необходимо принять непростое решение, — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.