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Гендиректор ЦСКА Бабаев ответил, кем принималось решение уволить Федотова

Гендиректор ЦСКА Бабаев ответил, кем принималось решение уволить Федотова
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Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев высказался по поводу решения руководства армейцев уволить Владимира Федотова с поста главного тренера клуба.

— Кем принималось решение уволить Федотова?
— Это совместное решение, которое обсуждалось. Не было никаких коалиций. Всё было максимально прозрачно и честно. Руководствовались исключительно одной целью и логическим заключением — изменения должны пойти на пользу команде. Мы посчитали, что на тот момент для команды так будет полезнее. Чтобы добиваться результата, было необходимо принять непростое решение, — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

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