Кисляк: всегда приятно играть с такими футболистами, как Пьянич, он может передать опыт

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк поделился впечатлениями от игры с Миралемом Пьяничем.

«Конечно, всегда приятно играть рядом с такими футболистами. Вы сами знаете, кто такой Пьянич. Как он подсказывает — очень приятно. Надеюсь, у него получится. Пока он ничего не успел посоветовать. Он только пришёл в команду. Мы пока особо не законнектились (смеётся). Но я смотрю за его игрой на тренировках и уже что-то себе подметил. Сразу видно, что это игрок высокого уровня и большого масштаба.

Понятное дело, что у нас есть конкуренция за позицию, но я его больше воспринимаю как человека, который может мне передать большой опыт», — передаёт слова Кисляка корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.