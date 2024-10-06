Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кисляк: всегда приятно играть с такими футболистами, как Пьянич, он может передать опыт

Кисляк: всегда приятно играть с такими футболистами, как Пьянич, он может передать опыт
Комментарии

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк поделился впечатлениями от игры с Миралемом Пьяничем.

«Конечно, всегда приятно играть рядом с такими футболистами. Вы сами знаете, кто такой Пьянич. Как он подсказывает — очень приятно. Надеюсь, у него получится. Пока он ничего не успел посоветовать. Он только пришёл в команду. Мы пока особо не законнектились (смеётся). Но я смотрю за его игрой на тренировках и уже что-то себе подметил. Сразу видно, что это игрок высокого уровня и большого масштаба.

Понятное дело, что у нас есть конкуренция за позицию, но я его больше воспринимаю как человека, который может мне передать большой опыт», — передаёт слова Кисляка корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Материалы по теме
Полузащитник ЦСКА Кисляк: Гуарирапа ещё проявит себя и забьёт
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android