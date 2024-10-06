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Гендиректор ЦСКА считает, что трансфер Пьянича поспособствует переходу игроков в Россию

Гендиректор ЦСКА считает, что трансфер Пьянича поспособствует переходу игроков в Россию
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Гендиректор московского ЦСКА Роман Бабаев высказался о переходе полузащитника Миралема Пьянича.

— Трансфер Пьянича поспособствует тому, чтобы игроки активнее приезжали в Россию?
— Безусловно. Думаю, не только для ЦСКА, но и для других клубов это будет подспорьем. Сейчас некоторые иностранные футболисты с опаской рассматривают опцию продолжения карьеры в России. А когда приезжают игроки такого уровня, можно связаться и узнать их мнение. Например, сейчас Давила приехал в Мексику. На мой взгляд, уровень безопасности несопоставим между Москвой и Мехико. Я знаю, там даже страхуют футболистов. Когда есть возможность позвонить Миралему Пьяничу, это увеличивает шансы, — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

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