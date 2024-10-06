Бабаев: мы все удивлены, что Николич с первых дней решил выпустить Пьянича на поле

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев высказался о дебюте полузащитника Миралема Пьянича.

«Считаю, что Пьянич дебютировал достаточно неплохо. Мы все удивлены, что Марко с первых дней решил выпустить его на поле, пусть и на замену. Конечно, его физические кондиции пока не самые оптимальные, я не специалист, но думаю, что полтора-два месяца ему потребуются», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

26 сентября ЦСКА объявил о переходе Миралема Пьянича. 34-летний футболист известен по выступлениям за «Рому», «Ювентус», «Барселону» и ряд других европейских клубов. В последнее время он защищал цвета «Шарджи» из ОАЭ. С 2008 года Пьянич выступал за сборную Боснии и Герцеговины.