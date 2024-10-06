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Бабаев: Пьянич понял, что слухи, что в Москве надо ходить к бомбоубежищу, преувеличены

Бабаев: Пьянич понял, что слухи, что в Москве надо ходить к бомбоубежищу, преувеличены
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Гендиректор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что новичка команды Миралема Пьянича интересовали вопросы безопасности его семьи в России.

«Миралема интересовали вопросы безопасности его семьи, детей. За рубежом это выглядит в определённом свете, это вызывает тревогу. Мы ему рассказали, предложили приехать, увидеть, что это не так. Он наводил справки, общался с Элвиром Рахимичем и другими футболистами, кто был в России. Удалось этот миф развеять.

Он понял, что все слухи и разговоры, что в Москве надо ходить от бомбоубежища к бомбоубежищу, немного преувеличены», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

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