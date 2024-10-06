Гендиректор ЦСКА Бабаев: Давила расстался с клубом очень корректно

Гендиректор московского ЦСКА Роман Бабаев высказался об уходе из команды нападающего Виктора Давилы.

«С клубом Давила расстался очень корректно, объяснил своё решение. Оно связано с переживанием жены по поводу нахождения в Москве. Он пожелал нам удачи, всё было максимально доброжелательно. Наверное, ему стоило написать в командном чате, но не думаю, что он хотел проявить неуважение», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, 15 сентября нападающий Виктор Давила перешёл из московского ЦСКА в мексиканскую «Америку». В текущем сезоне за ЦСКА игрок появился на поле шесть раз и записал на свой счёт два результативных паса. При этом его рыночная стоимость составляет € 5 млн.