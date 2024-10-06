«Штутгарт» сыграл вничью с «Хоффенхаймом» в матче 6-го тура Бундеслиги
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Завершился матч 6-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Штутгарт» и «Хоффенхайм». Игра проходила на стадионе «Штутгарт Арена» в Штутгарте. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хармом Осмерсом. Команды сыграли вничью со счётом 1:1.
Германия — Бундеслига . 6-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Штутгарт
Штутгарт
Окончен
1 : 1
Хоффенхайм
Зинсхайм
0:1 Жендрей – 45' 1:1 Демирович – 90+9'
На 45-й минуте защитник «Хоффенхайма» Валентен Жендрей открыл счёт в матче. Ответный мяч «Штутгарта» на 90+10-й минуте забил нападающий Эрмедин Демирович.
После шести сыгранных матчей «Штутгарт» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Бундеслиги, набрав девять очков. «Хоффенхайм» после аналогичного количества игр занимает 16-е место, заработав четыре очка.
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