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В ЦСКА допустили, что вернутся к варианту с Глебовым из «Ростова» зимой

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев допустил, что армейцы вернутся к предложению о трансфере полузащитника «Ростова» Данила Глебова в зимнее трансферное окно.

— ЦСКА не делал официальное предложение «Ростову» по Глебову. Данил — футболист очень высокого уровня, который, уверен, интересен подавляющему большинству клубов России. Какие-то разговоры ведутся всегда, но конкретных переговоров, обменов письмами не было.

— Реально ли к этому вернуться зимой?

— Всё возможно, — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Действующее трудовое соглашение Данила Глебова с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего футболиста составляет € 8 млн.