Гендиректор ЦСКА Бабаев оценил вероятность выиграть дело с Федотовым в CAS

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился деталями судебного разбирательства с бывшим главным тренером клуба Владимиром Федотовым.

— Как вы оцените вероятность победы ЦСКА в деле с Федотовым?

— Как очень высокую.

— Можно ли сказать, что она близка к 100%?

— Так никогда нельзя говорить, особенно юристам. Нужно учитывать определённый политический подтекст — всё-таки это уже международная инстанция. Мы не знаем, как там может всё развернуться. Сейчас дело «Вест Хэма», о котором вы знаете, было просто приостановлено. Почему-то решение просто не было вынесено, хотя там всё совершенно очевидно.

— Здесь история между россиянами.

— Возможно, они будут смотреть на это по-другому. Я считаю, что наша позиция абсолютно законна и основана на нормах регламентирующих документов, трудового кодекса.

— В каком настроении происходило общение с Федотовым?

— Общались абсолютно нормально. Был деловой разговор. Понятно, что после такого расставания всегда непросто общаться так, как было до этого. К сожалению, не удалось достичь компромисса. При этом коммуникация и отношения как были, так и остались. Это его выбор. Нам жаль, что до этого дошло. Тем не менее имеем то, что имеем, — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.