Саша Зделар: Пьянич — игрок, который может делать разницу для ЦСКА

Футболист московского ЦСКА Саша Зделар высказался о переходе в стан армейцев звёздного полузащитника Миралема Пьянича.

«Мы все знаем, что Пьянич — топ-игрок. Где он играл? «Рома», «Лион», «Барса», «Ювентус». Это топ! Миралем — игрок, который может делать разницу для нашей команды. С ним команда будет сильнее», — передаёт слова Зделара корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

26 сентября ЦСКА объявил о переходе боснийского полузащитника Миралема Пьянича. 34-летний футболист известен по выступлениям за «Рому», «Ювентус», «Барселону» и ряд других европейских клубов. В последнее время он защищал цвета «Шарджи» из ОАЭ. С 2008 года Пьянич выступал за сборную Боснии и Герцеговины.