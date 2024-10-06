Гендиректор ЦСКА Бабаев: CAS приостановил дело по Влашичу на два месяца

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о приостановке судебного разбирательства с «Вест Хэмом» по поводу оплаты трансфера полузащитника Николы Влашича из армейского клуба в 2021 году.

— CAS в итоге приостановил дело по Влашичу?

— Приостановили на два месяца. Так посчитали арбитры. Они посчитали, что нужно ещё время, чтобы принять оптимальное решение, либо в надежде на то, что стороны сами найдут какой-то компромисс, что сделать достаточно сложно в силу того, что английская сторона не очень договороспособна в этом направлении, — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.