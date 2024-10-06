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Гендиректор ЦСКА Бабаев: мнение о человеческих качествах Федотова не поменялось

Гендиректор ЦСКА Бабаев: мнение о человеческих качествах Федотова не поменялось
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Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев высказался о тренере Владимире Федотове, который возглавлял армейцев с 2022 по 2024 год.

«По делу с Федотовым будет очень длительное рассмотрение, не раньше чем через несколько месяцев будет только назначена дата первого заседания.

У меня не поменялось мнение о человеческих качествах Федотова. Это его выбор. Конечно, мы были расстроены, пытались найти компромисс, к сожалению, не удалось. Но в этом нет ничего предосудительного. Повторюсь, это его выбор, я бы так не поступил, может быть, вы так не поступили бы, он так решил. Но это не повод, чтобы клеймить человека. Он считает, что он прав», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

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